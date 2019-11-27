 США обеспокоены российским законом об ″иноагентах″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2019

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Мир

США обеспокоены российским законом об "иноагентах"

Закон об "иностранных агентах" может быть использован, "чтобы заглушить голоса независимых людей", заявляет Госдеп США. МИД РФ в ответ обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус

США обеспокоены принятием в России закона, который позволяет признавать "иностранными агентами" физические лица. Об этом в своем Twitter в субботу, 30 ноября, написала представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Контекст

Госдума приняла закон о признании физлиц "иноагентами", если они создают или распространяют информацию СМИ, имеющих такой статус, и получают зарубежное финансирование. На ком и как это отразится? (21.11.2019)

Российский публицист и общественный деятель рассказал DW, какой язык использует власть в РФ и какое культурное сопротивление ей оказывают. (15.11.2019)

По ее словам, этот закон может быть использован, "чтобы заглушить голоса независимых людей". Морган призвала Россию выполнять свои обязательства по обеспечению свободы выражения мнения.

МИД РФ в своем англоязычном аккаунте в Twitter в ответ призвал США "прекратить вмешательство во внутренние дела России". В министерстве также заявили, что "со времен дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений".

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили закон, согласно которому "иностранными агентами"могут быть признаны не только юридические, но и физические лица, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:01

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

Twitter Морган Ортагус

Twitter МИД РФ

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