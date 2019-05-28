 США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.05.2019

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Мир

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

Предположение о том, что Россия тайно совершает атомные взрывы малой мощности, высказал 29 мая представитель Минобороны США Роберт Эшли.

Пентагон - офис Министерства обороны США

Пентагон - офис Министерства обороны США

США полагают, что Россия тайно проводит ядерные испытания, нарушая тем самым договор об их запрете. Об этом заявил в среду, 29 мая, глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзонском институтев Вашингтоне.

По словам Эшли, которого цитируют информагентство Reuters и издание The Wall Street Journal, Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности с целью обновить свой арсенал ядерных вооружений.

Тем самым страна нарушает Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), ратифицированный Москвой в 2000 году.

Первый случай обвинения США России в несоблюдении ДВЗЯИ

"США полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на запрет ядерных испытаний в соответствии со стандартом нулевой мощности", - подчеркнул военный.

Контекст

Немецкие эксперты из Федеральной академии политики безопасности проанализировали возможности российской армии. DW - об их выводах. (21.03.2018)

В феврале США представили планы развития их ядерного потенциала. В то время как Германия предостерегает от новой гонки вооружений, в НАТО говорят о важности ядерного сдерживания. (14.02.2018)

В ответ на послание Путина в НАТО пообещали укреплять оборону и продолжать вести диалог с РФ. А опрошенные DW евродепутаты считают речь президента России пропагандой для внутреннего пользования перед выборами. (02.03.2018)

Данное высказывание Эшли стало первым случаем обвинения США России в неисполнении своих обязательств по ДВЗЯИ, отмечает издание The Wall Street Journal.

В тот же день специальный помощник президента США Дональда Трампа, директор Совета национальной безопасности Тим Моррисон сообщил о том, что в следующем году Трамп собирается принять решение о возможном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или выходе из него.

Договор о запрете ядерных испытаний

Договор о запрете ядерных испытаний начал разрабатываться в середине 1990-х годов по инициативе большой группы стран и был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года.

ДВЗЯИ запрещает производить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. Данный запрет носит всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей). 

На сегодня под ДВЗЯИ подписались 183 государства, в том числе США, Франция, Великобритания, Китай и Россия, однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был ратифицирован 44 странами, имеющими ядерное оружие или потенциальные возможности его создания  (согласно списку МАГАТЭ).

Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ до сегодняшнего дня.

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    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:09

Новая идея Трампа: президент США хочет больше ядерных боеголовок

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Гонка вооружений, идеологическая пропаганда, - эта выставка показывает, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну.  

Ссылки в интернете

Сайт Гудзонского института

Сайт Гудзонского института

Досье ТАСС о Договоре о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Досье ТАСС о Договоре о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Информация о ДВЗЯИ на сайте ООН

Информация о ДВЗЯИ на сайте ООН

Статья The Wall Street Journal об обвинении США России в нарушении моратория на проведение ядерных взрывов

Статья The Wall Street Journal об обвинении США России в нарушении моратория на проведение ядерных взрывов

Статья информагентства Reuters об обвинении США России в нарушении моратория на проведение ядерных взрывов

Статья информагентства Reuters об обвинении США России в нарушении моратория на проведение ядерных взрывов

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая идея Трампа: президент США хочет больше ядерных боеголовок  

Ядерное оружие США в Германии: а был ли повод для скандала? - DW Новости  

Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений  

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