США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

США полагают, что Россия тайно проводит ядерные испытания, нарушая тем самым договор об их запрете. Об этом заявил в среду, 29 мая, глава разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзонском институтев Вашингтоне.

По словам Эшли, которого цитируют информагентство Reuters и издание The Wall Street Journal, Россия проводит испытания ядерного оружия малой мощности с целью обновить свой арсенал ядерных вооружений.

Тем самым страна нарушает Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), ратифицированный Москвой в 2000 году.

Первый случай обвинения США России в несоблюдении ДВЗЯИ

"США полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на запрет ядерных испытаний в соответствии со стандартом нулевой мощности", - подчеркнул военный.

Данное высказывание Эшли стало первым случаем обвинения США России в неисполнении своих обязательств по ДВЗЯИ, отмечает издание The Wall Street Journal.

В тот же день специальный помощник президента США Дональда Трампа, директор Совета национальной безопасности Тим Моррисон сообщил о том, что в следующем году Трамп собирается принять решение о возможном продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или выходе из него.

Договор о запрете ядерных испытаний

Договор о запрете ядерных испытаний начал разрабатываться в середине 1990-х годов по инициативе большой группы стран и был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года.

ДВЗЯИ запрещает производить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. Данный запрет носит всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей).

На сегодня под ДВЗЯИ подписались 183 государства, в том числе США, Франция, Великобритания, Китай и Россия, однако для того, чтобы договор вступил в силу, необходимо, чтобы он был ратифицирован 44 странами, имеющими ядерное оружие или потенциальные возможности его создания (согласно списку МАГАТЭ).

Соединенные Штаты не ратифицировали ДВЗЯИ до сегодняшнего дня.

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