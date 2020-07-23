США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Россия провела на околоземной орбите испытание противоспутникового оружия. Об этом говорится в заявлении Космического командования США, опубликованном в четверг, 23 июля.

Как отмечается в документе, испытания прошли 15 июля. В них участвовал спутник "Космос-2543”, от которого отделился некий объект. Что это был за объект в заявлении не указывается, но подчеркивается, что США располагают доказательствами того, что это были испытания оружия.

"Российская спутниковая система, используемая для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, о которой мы говорили ранее в этом году, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США. Это еще одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования, а также по применению оружия, которое, в соответствии с опубликованной Кремлем военной доктриной, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", - цитирует пресс-служба слова командующего Космическими силами США генерала Джона Рэймонда.

Госдепартамент многократно обвинял Россию в неподобающем поведении в космосе

С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили в Минобороны Великобритании. Телеканал SkyNews, процитировавший высокопоставленного британского военного Харви Смита, отвечающего за космическую программу Великобритании, отметил, что британское военное ведомство впервые публично критикует российские действия в космосе.

Госдепартамент США официально в 2018 и 2020 годах выражал озабоченность российскими операциями в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.

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