США обвинили ПВО России в уничтожении беспилотника близ Триполи

Американские военные полагают, что Россия могла быть причастной к исчезновению американского беспилотника в небе над Ливией. Пропавший в конце ноября близ Триполи невооруженный беспилотник был сбит российскими средствами ПВО, сообщает в субботу, 7 декабря, агентство Reuters со ссылкой на Африканское командование ВС США (AFRICOM).

В момент атаки управляющие комплексом ПВО "не знали, что это был летательный аппарат США с дистанционным управлением", заявил командующий AFRICOM Стивен Таунсенд в беседе с корреспондентом Reuters. "Но сейчас они, без сомнения, знают, кому он принадлежит, и отказываются вернуть его. Они говорят, что не знают, где он, но я этому не верю", - добавил американский генерал.

Беспилотник пропал 21 ноября

В свою очередь официальный представитель AFRICOM Кристофер Карнс сообщил, что в момент исчезновения американского беспилотника 21 ноября системами ПВО управляли российские наемники или так называемая Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. Соединенные Штаты считают, что управляющие комплексом ПВО обстреляли американский объект, ошибочно приняв его за беспилотник противника, отметил далее Карнс.

Между тем неназванный представитель признанного международным сообществом правительства Ливии сообщил в интервью Reuters, что в уничтожении беспилотника виновны российские наемники. Кроме того, агентство со ссылкой на одного действующего и одного бывшего российского наемника пишет, что с сентября 2019 года в Ливию для поддержки ЛНА прибыли несколько сотен бойцов частных военных компаний (ЧВК).

Наступление Хафтара на Триполи

Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 76-летний генерал ранее относился к числу соратников ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.

Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Российские наемники в Ливии

В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке". МИД РФ опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом".

В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии, сообщил он.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

