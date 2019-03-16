США не признают российские выборы в Крыму

Посольство США в Киеве в понедельник, 9 сентября, заявило о непризнании выборов, проведенных российскими властями в аннексированном Крыму 8 сентября.

"Мы не признаем результаты так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении посольства в соцсети Twitter.

Посольство США также призвало Россию "соблюдать и уважать" резолюцию Совбеза ООН о сбитом самолете MH17 и "в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц", виновных в этом преступлении. Бывший зенитчик из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах, который, по мнению экспертов, мог бы стать важным свидетелем в расследовании обстоятельств крушения MH17 был в субботу обменян на граждан Украины и доставлен в Москву из Киева.

МИД Украины потестует против "местных выборов" в Крыму

Протесты в связи с выборами в Крыму выразил и официальный Киев. "МИД Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 года на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь так называемых "местных выборов" в незаконные институции, образованные российской оккупационной администрацией", - говорится в заявлении украинского МИД.

В воскресенье в регионах России и аннексированном Крыму прошли местные выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах в Госсовет Крыма, Симферопольский городской совет и Законодательное собрание Севастополя с существенным отрывом побеждает "Единая Россия".

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