 США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2018

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Мир

США не исключили санкций против Индии за покупку оружия у РФ

Россия и Индия ранее договорились о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Индия из-за этой сделки может подпасть под санкции США в рамках закона CAATSA.

С-400 (фото из архива)

С-400 (фото из архива)

Власти США не исключают введения санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Об этом в среду, 29 августа, заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.

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"Я не могу сказать вам, что они не подпадут (под санкции. - Ред.), что будет сделано исключение", - сказал он. Шривер добавил, что это решение должен будет принять президент США, а также выразил готовность к переговорам с Индией об альтернативах этим поставкам.

Россия и Индия договорились о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" Нью-Дели в 2016 году. Изначально стоимость контракта была около 6,5 млрд долларов, затем, по данным РИА "Новости", снизилась. Если страны подпишут контракт до конца года, то поставки ЗРК могут начаться в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в 2017 году. Он дает США право вводить санкции против третьих стран, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере, однако также допускает исключения из этих норм.

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    Автор: Ирина Филатова


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