 США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2018

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Мир

США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке

Вашингтон сможет воспрепятствовать РФ в распределении поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке, предупредил министр внутренних дел США Райан Зинке.

Райан Зинке

Райан Зинке

Военно-морские силы США способны организовать морскую блокаду России на Ближнем Востоке, чтобы не допустить ее контроля над энергопоставками в регионе. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке на промышленном мероприятии, организованном Альянсом потребителей энергии в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Его высказывания приводит в пятницу, 28 сентября, на своем сайте американский еженедельник The Washington Examiner.

"У Соединенных Штатов есть возможность с помощью нашего флота гарантировать свободу передвижения по морским путям, а также, при необходимости, блокировать их… чтобы удостовериться" в том, что российские энергоресурсы "не попадут на рынок", подчеркнул Зинке.

Глава МВД США пояснил, что фрекинг - добыча нефти или газа путем гидравлического разрыва пласта - и сланцевый переворот в американской энергетике дал Вашингтону преимущество над Россией и Ираном, ослабив зависимость Соединенных Штатов от иностранных энергопоставок.

Москву обвинили в "однобоком подходе"

"У России - однобокий подход", отметил Райан Зинке, добавив, что присутствие Москвы на Ближнем Востоке объясняется стремлением последней распределять поставки энергоресурсов в регионе - так же как РФ это делает в Восточной Европе. 

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На европейском рынке США уже неоднократно предупреждали Москву о возможных санкциях против участников консорциума, строящих газопровод "Северный поток-2".

Это проект стоимостью 9,5 млрд евро, который наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка немецкого концерна BASF - компания Wintershall.

Против инициативы активно выступают страны Балтии, Польша, Украина, а также США.

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    Автор: Ирина Филатова


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