 США направят в Германию 1500 солдат | Новости из Германии о Германии | DW | 07.09.2018

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Германия

США направят в Германию 1500 солдат

Увеличение контингента служит "укреплению НАТО и европейской безопасности", заявил посол США в Берлине. Сейчас в ФРГ дислоцированы около 33 тысяч американских военных.

Американские солдаты в Германии

США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", - заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл. По его словам, дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года. 

Контекст

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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".

В настоящее время в Германии находятся около 33 тысяч американских военных. Дополнительные силы, как передает агентство dpa, будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц. 

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    Автор: Александра Елкина


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