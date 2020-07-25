США могут создать канал связи с Россией по вопросам космоса

США на предстоящих переговорах с Россией по вопросам безопасности в космосе могут обсудить создание канала связи для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофер Форд заявил в пятницу, 24 июля. По его словам, необязательно иметь многосторонний канал связи. Целесообразнее начать с "разнообразных двусторонних связей", считает Форд.
Россия своим поведением в космическом пространстве может "посылать миру сигнал о способности уничтожать спутники на орбите другими спутниками", отметил чиновник. Он осудил подобные "провокационные, опасные и неразумные" действия.
Переговоры Вашингтона и Москвы в Вене пройдут 27 июля
Встреча станет первой с 2013 года, посвященной вопросам безопасности в космосе. США рассчитывают, что диалог позволит изучить варианты "повышения стабильности" в космическом пространстве. Представитель Госдепартамента США особо выделил необходимость "развития норм ответственного поведения".
Космическое командование США 23 июля заявило о российских испытаниях противоспутникового оружия на околоземной орбите. Госдепартамент Соединенных Штатов в 2018 и 2020 годах выражал озабоченность операциями России в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.
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Автор: Максим Нелюбин