 США могут создать канал связи с Россией по вопросам космоса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США могут создать канал связи с Россией по вопросам космоса

Переговоры США и России в Вене по вопросам безопасности в космосе станут первыми с 2013 года. Госдеп допускает, что стороны обсудят разработку канала связи для предотвращения конфликтных ситуаций.

Космический спутник на орбите Земли в представлении художника

США на предстоящих переговорах с Россией по вопросам безопасности в космосе могут обсудить создание канала связи для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофер Форд заявил в пятницу, 24 июля. По его словам, необязательно иметь многосторонний канал связи. Целесообразнее начать с "разнообразных двусторонних связей", считает Форд.

Россия своим поведением в космическом пространстве может "посылать миру сигнал о способности уничтожать спутники на орбите другими спутниками", отметил чиновник. Он осудил подобные "провокационные, опасные и неразумные" действия.

Переговоры Вашингтона и Москвы в Вене пройдут 27 июля

Встреча станет первой с 2013 года, посвященной вопросам безопасности в космосе. США рассчитывают, что диалог позволит изучить варианты "повышения стабильности" в космическом пространстве. Представитель Госдепартамента США особо выделил необходимость "развития норм ответственного поведения".

Космическое командование США 23 июля заявило о российских испытаниях противоспутникового оружия на околоземной орбите. Госдепартамент Соединенных Штатов в 2018 и 2020 годах выражал озабоченность операциями России в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.

Смотрите также:

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Увидеть невооруженным глазом комету в ночном небе - такое случается не часто. Уже несколько недель жители Земли могут делать это, наблюдая за кометой NeoWise. Удаляясь от Солнца, она постепенно теряет яркость, но именно в этот четверг, 23 июля, находится на самом близком расстоянии от нашей планеты - 103 миллиона километров.

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    В этой фотогалерее мы собрали снимки, сделанные в последние недели в разных странах мира. Первый и второй кадры - из Калифорнии около Лос-Анджелеса.

  • Комета NeoWise в небе над Анже

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Анже, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Камчаткой

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Полуостров Камчатка, Россия

  • Комета NeoWise в небе над мысом Канаверал

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Мыс Канаверал, штат Флорида, США

  • Комета NeoWise в небе над Дюрталем

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Дюрталь, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Онтарио

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Провинция Онтарио, Канада

  • Комета NeoWise в небе над Долиной Смерти

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Долина Смерти, штат Калифорния, США

  • Комета NeoWise в небе над плато Лаго-Наки

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Плато Лаго-Наки, Краснодарский край, Россия

  • Комета NeoWise в небе над Чеширом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Обсерватория Джодрелл-Бэнк, графство Чешир, Великобритания

  • Комета NeoWise в небе над Скопье

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Скопье, Северная Македония

  • Комета NeoWise в небе над Лас-Вегасом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Лас-Вегас, штат Невада, США

  • Комета NeoWise в небе над Минском

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Минск, Беларусь

  • Комета NeoWise в небе над Орегоном

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Озеро Крейтер, штат Орегон, США

  • Комета NeoWise в небе над Турцией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Около города Кыркларели, Турция

  • Комета NeoWise в небе над Идлибом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Идлиб, Сирия

  • Комета NeoWise в небе над Пекином

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальная астрономическая обсерватория в пригороде Пекина, Китай

  • Комета NeoWise в небе над Нормандией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Остров и монастырь Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Аэродром в Карлштадте, Бавария, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

Контекст

Космические помидоры для полета на Марс

В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Тест на COVID-19 прямо в аэропорту. В Германии опасаются второй волны?  

Число соискателей убежища в ФРГ превысило 1,8 миллиона человек  

Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно