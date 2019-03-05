 США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2019

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Мир

США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией

США могут отказаться от продажи Турции истребителей F-35, если Анкара не аннулирует сделку по покупке российских ракетно-зенитных комплексов С-400.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Сирии

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в Сирии

США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом заявил журналистам во вторник, 5 марта, генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

С-400 несовместим с системами НАТО

Контекст

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не откажется от намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс, несмотря на то, что С-400 несовместим с системами противовоздушной обороны, используемыми войсками НАТО.

"Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией", - заявил Скапаротти во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам.

Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов. Кроме того, это может привести к применению США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), указал Скапаротти.

Турция готова выступить с объяснениями в Конгрессе США

В феврале 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 - "это состоявшаяся сделка".

В свою очередь, президент Турции Эрдоган отметил, что Анкара готова выступить с разъяснениями своей позиции в Конгрессе США, и выразил надежду, что Вашингтон согласится отойти от своей жесткой позиции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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