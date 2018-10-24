 США могут направить еще тысячу военных на южную границу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2018

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Мир

США могут направить еще тысячу военных на южную границу

Трамп может закрыть границу с Мексикой и запретить мигрантам из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора просить убежище в Соединенных Штатах, пишет The Washington Post. Но такой указ может быть оспорен в суде.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Белый дом планирует направить еще тысячу солдат на границу с Мексикой к прибытию так называемого каравана мигрантов, сообщает в четверг, 25 октября, газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

Контекст

Меркель 17 марта впервые встретится с Трампом. Но у нее уже есть опыт общения с политическими эгоистами и способности терапевта, которые помогут ей в ходе встречи, считает Миодраг Шорич. (16.03.2017)

Во время обращение к Конгрессу Дональд Трамп впервые мало-мальски проявил себя как президент. Для республиканцев это стало большим облегчением, считает Миодраг Шорич. (01.03.2017)

Президент США Дональд Трамп также может закрыть южную границу страны, чтобы не впустить мигрантов, и запретить им просить убежище в Соединенных Штатах. Все это Трамп может сделать с помощью специального президентского указа, как он ранее запретил въезд в страну гражданам нескольких мусульманских государств. Но и этот указ также может быть оспорен в суде.

В США через территорию Мексики идут около 7,5 тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально и пока игнорируют требования мексиканских властей узаконить свой статус в стране.

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    Протесты - ответ на миграционный указ

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  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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Тысячи мигрантов из Гондураса пытаются проникнуть в США  

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Почему Трампу не рады в Великобритании, и что произошло в Швеции? (20.02.2017)  

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