 США могут значительно сократить военный контингент в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.12.2018

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Мир

США могут значительно сократить военный контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. Предположительно, численность американских военных сократится вдвое.

Трое американских военных в униформе с автоматами шагают по территории военной базы в Афганистане

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. "Такое решение принято. Вывод войск будет значительным", - сообщает агентство AFP в ночь на пятницу, 21 декабря, со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

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В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 14 тысяч американских военных. По данным издания Wall Street Journal, речь может идти о выводе более чем 7 тысяч военнослужащих. 

Только накануне стало известно, что действующий министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о своей отставке в связи с возникшими разногласиями между ним и президентом Трампом.

Ранее, 19 декабря, глава Белого дома одобрил вывод около 2 тысяч американских военных из Сирии. Это решение вызвало критику со стороны некоторых членов Сената США.

Трамп меняет стратегию

Между тем, в сентябре стало известно, что вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане в связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан". Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских. "Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - заявил тогда глава Пентагона. Подробностей он не назвал.

Летом 2017 года Трамп обнародовал новую на тот момент стратегию США по Афганистану: увеличить американский контингент, побудить союзников Вашингтона также вновь нарастить там свое присутствие и вести в Афганистане войну до победы во имя уничтожения террористов. После этого численность войск США в Афганистане была повышена с 11 до 14 тысяч.

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