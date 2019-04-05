США лишили визы главного прокурора Международного уголовного суда

Власти США аннулировали визу, выданную главному обвинителю Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде. Об этом сообщил представитель офиса прокурора МУС в пятницу, 5 апреля. "Подтверждаем, что власти США аннулировали визу обвинителя для въезда в страну", - говорится в заявлении.

Несмотря на это, Фату Бенсуда продолжит выполнять свой долг перед Международным уголовным судом с максимальными преданностью делу и профессионализмом, "без страха и пристрастия", подчеркивается в документе.

Расследование МУС военных преступлений в Афганистане

Решение Вашингтона может быть связано с намерением Бенсуды расследовать возможные преступления американских военнослужащих в Афганистане, сообщает агентство AFP.

В ноябре 2017 года Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдат и офицеров США.

МУС пока не вынес решения о необходимости развернутой проверки. Тем не менее, 15 марта 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил в Вашингтоне, что МУС"атакует американское правовое государство".

США будут проводить политику аннулирования виз лицам, несущим прямую ответственность за любые расследования Международным уголовным судом в отношении американских граждан, подчеркнул Помпео.

Двумя неделями позже председатель международного суда Чили Эбо-Осуджи призвал руководство США поддержать МУС и "присоединиться к своим друзьям и самым близким союзникам за столом Римского статута".

Вашингтон никак не прокомментировал лишение Бенсуды визы США

Как отмечается в заявлении МУС, ожидается, что решение США не повлияет на возможность Бенсуды совершать поездки в Нью-Йорк, где она регулярно проводит брифинги перед Комиссией Совета Безопасности ООН по расследованию.

МУС был учрежден на основе Римского статута и официально начал свою работу в 2002 году. На сегодняшний день США не являются государством-участником МУС. Это означает, что Вашингтон не считает преступления, совершенные на территории США или гражданами США, подсудными данной инстанции.

Фату Бенсуда, являющаяся гражданкой Гамбии, занимает пост главного прокурора МУС 12 декабря 2011 года.

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