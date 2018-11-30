 США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2018

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Мир

США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение

Договор USMCA заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Он вступит в силу после ратификации парламентами трех стран.

Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп и Джастин Трюдо

США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор, который получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), в пятницу, 30 ноября, подписали на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп, уходящий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран. В США ратификацию будет проводить новый состав Конгресса, в котором после промежуточных выборов расстановка сил изменилась в пользу демократов. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил, что администрации Трампа придется пойти на некоторые компромиссы, если она хочет, чтобы соглашение прошло через Конгресс. Он отметил, что ряд положений, касающихся сферы труда и окружающей среды, "слишком слабы".

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Сложности с ратификацией соглашения могут возникнуть также и в Мексике. Оно подписано в последний день на посту президента Ньето. Партии нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора "Движение национального возрождения" принадлежит большинство в мексиканском сенате. Эта партия может потребовать изменения в соглашении, отмечает Bloomberg.

Одно из крупнейших соглашений о свободной торговле

Договор охватывает регион с населением в 500 миллионов человек и совокупным ВВП в 23 триллиона долларов в год. Среди прочего, он предусматривает повсеместное введение минимальной оплаты труда. Автомобили и комплектующие к ним на 75 процентов должны производиться в странах соглашения, при этом на 40 процентов рабочими, имеющими определенный уровень зарплаты. Кроме того, новое соглашение впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

В отношениях между США и Канадой в рамках USMCA американские фермеры получат более широкий доступ к канадскому молочному рынку. В то же время в этом документе сохранятся некоторые положения NAFTA, вызывавшие недовольство у США. Речь идет, в частности, о спорной процедуре, обеспечивающей защиту Канаде в том случае, если Трамп решит ввести штрафные пошлины на канадские автомобили, грузовики и автомобильные запчасти.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

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    Автор: Томас Кольман


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Контекст

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