 США и Южная Корея приостановят совместные маневры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2019

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Мир

США и Южная Корея приостановят совместные маневры

Решено приостановить проведение ежегодных американско-южнокорейских военных учений. Вашингтон и Сеул пошли на этот шаг, чтобы добиться прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Военные маневры Молодой орел в 2015 году

Военные маневры "Молодой орел" в 2015 году

США и Южная Корея решили приостановить ежегодные военные маневры, которые резко критикует правительство КНДР. Речь идет как о крупномашстабных военных учениях "Молодой орел" (Foal Eagle), так и о маневрах "Ключевая решимость" (Key Resolve), сообщил в субботу, 2 марта, представитель министерства обороны США.

Контекст

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

Американско-южнокорейские маневры "Молодой орел" были отложены на время Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане. Другие ежегодные учения планируется начать через несколько недель. (01.04.2018)

В то же время в ведомстве подчеркнули, что США и Южная Корея продолжат тесное взаимодействие в области обороны. Вашингтон и Сеул решили отказаться от проведения военных учений, чтобы добиться прогресса в процессе полной денуклиаризации Корейского полуострова. Однако армии стран по-прежнему будут пребывать в боевой готовности, отметили в Пентагоне.

Южная Корея и США ежегодно проводили совместные военные учения весной. В прошлом году в маневрах "Молодой орел" принимали участие более 10 тысяч американских и около 290 тысяч южнокорейских военных. Пентагон отмечал, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоило "рассматривать их как провокацию". 

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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