США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое было созвано в четверг, 22 августа по требованию Москвы и Пекина, российские, американские и китайские дипломаты поспорили об угрозах из-за ядерного оружия со стороны друг друга.

Выступая на брифинге, исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-III. По его словам, в Вашингтоне неоднократно давали понять, что не заинтересованы в сохранении этого соглашения в существующем виде. Кроме того, он заявил, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.

Соединенные Штаты добиваются получения односторонних военных преимуществ за счет выхода из ДРСМД, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза. По его словам, этот выход преследует односторонние цели и представляет собой уход США от выполнения международных обязательств.

Американский дипломат: Действия Москвы и Пекина размывают основы безопасности

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что США намерены разрабатывать и испытывать ракетные системы, ранее запрещенные ДРСМД, ссылаясь при этом на угрозы со стороны Москвы и Пекина. Он указал, что действия России и Китая ведут к тому, что происходит размыв основы безопасности, и США не намерены игнорировать эту ситуацию. "Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - отметил Коэн.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км. ДРСМД запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. В Пентагоне уточнили, что проводились испытания разновидности крылатой ракеты "Томагавк". Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования, схожей с ракетой "Першинг-2". Все ракеты этого класса были уничтожены к 1991 году в соответствии с положениями ДРСМД.

США и Россия завершили выход из ДРСМД 2 августа. Поводом для прекращения действия договора стали российские ракетные разработки, по утверждению Вашингтона, нарушающие его. В частности, отмечалось, что возможная дальность полета российской ракеты 9М729 больше, чем предусмотрено в соглашении. В Москве называют эти обвинения голословными и возлагают на США вину за провал всех попыток сохранить в силе ДРСМД.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Реликты холодной войны Советский истребитель МиГ Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

Реликты холодной войны Руины советской военно-морской базы в Латвии Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

Реликты холодной войны Брошенный танк Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

Реликты холодной войны Советские ракеты в Польше Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

Реликты холодной войны Центр радиошпионажа на "Чертовой горе" Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

Реликты холодной войны Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

Реликты холодной войны База советских подводных лодок в Крыму В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

Реликты холодной войны Подземная база снабжения бундесвера Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

Реликты холодной войны Ядерный центр в Великобритании Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

Реликты холодной войны Убежище для номенклатуры А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника. Автор: Наталия Королева

