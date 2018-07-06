США и КНДР создали рабочие группы для контроля за денуклеаризацией

Вашингтон и Пхеньян создали рабочие группы для решения "рутинных, но практически важных вопросов", включая контроль за процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом в субботу, 7 июля, сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Она рассказала, как проходит визит в КНДР американского госсекретаря Майкла Помпео, который 6 июля прибыл в Пхеньян. Для американского дипломата это уже третья поездка в Северную Корею, начиная с апреля, и первая - после исторического саммита в июне лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По словам Нойерт, Помпео обсудил с северокорейской стороной проблему возвращения в США останков американских военных, погибших в период Корейской войны 1950-1953 годов.

В субботу, 7 июля, у главы американской дипломатии состоится встреча с Ким Чен Чхолем, средним сыном Ким Чен Ира, в 2007 году назначенным на руководящий пост в Трудовой партии Кореи.

Ранее разведслужбы США заподозрили КНДР в тайном обогащении урана. Работы могут вестись, несмотря на недавние заявления Пхеньяна о "неизменной, устойчивой и твердой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова, передал телеканал NBC News со ссылкой на данные американского разведсообщества.

Смотрите также:

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ракеты и бомбы Северной Кореи Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Начало - во времена позднего Ким Ир Сена Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ын: небывалая активность При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов В сторону Гуама В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Над территорией Японии 29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Шестой ядерный Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Заседания и осуждающие заявления Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят. Автор: Григорий Аросев

