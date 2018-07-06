 США и КНДР создали рабочие группы для контроля за денуклеаризацией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

США и КНДР создали рабочие группы для контроля за денуклеаризацией

Госсекретарь Майкл Помпео находится в Пхеньяне с третьим с апреля визитом. Обсуждаются "рутинные, но практически важные вопросы"

Майкл Помпео в ходе визита в КНДР

Майкл Помпео в ходе визита в КНДР

Вашингтон и Пхеньян создали рабочие группы для решения "рутинных, но практически важных вопросов", включая контроль за процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом в субботу, 7 июля, сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. 

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Она рассказала, как проходит визит в КНДР американского госсекретаря Майкла Помпео, который 6 июля прибыл в Пхеньян.  Для американского дипломата это уже третья поездка в Северную Корею, начиная с апреля, и первая - после исторического саммита в июне лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По словам Нойерт, Помпео обсудил с северокорейской стороной проблему возвращения в США останков американских военных, погибших в период Корейской войны 1950-1953 годов.

В субботу, 7 июля, у главы американской дипломатии состоится встреча с Ким Чен Чхолем, средним сыном Ким Чен Ира, в 2007 году назначенным на руководящий пост в Трудовой партии Кореи.

Ранее разведслужбы США заподозрили КНДР в тайном обогащении урана. Работы могут вестись, несмотря на недавние заявления Пхеньяна о "неизменной, устойчивой и твердой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова, передал телеканал NBC News со ссылкой на данные американского разведсообщества.

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    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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