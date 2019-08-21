 США изучают вопрос отказа от предоставления гражданства по праву рождения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2019

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Мир

США изучают вопрос отказа от предоставления гражданства по праву рождения

Трамп еще в свою бытность кандидатом в президенты называл практику автоматического предоставления гражданства США "магнитом для нелегальной иммиграции".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 августа, заявил, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Белом доме перед отлетом в Луисвилл (штат Кентукки), где у него было запланировано выступление на предвыборном мероприятии.

"Мы изучаем этот вопрос очень-очень серьезно", - подчеркнул он. При этом Трамп добавил, что считает действующую законодательную норму, "откровенно говоря - смехотворной".

Можно ли отменить четырнадцатую поправку?

Контекст

Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских государств вредит интересам и имиджу страны и ведет к ее дальнейшему расколу, считает Михаэль Книгге. (30.01.2017)

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

С 1868 года в США действует четырнадцатая поправка к Конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов, а также запрет на лишение прав - иначе как по приговору суда.

Трамп утверждает со ссылкой на собственных юристов, что для изменения этой нормы достаточно лишь "президентского указа". При этом подобные заявления он делал еще в бытность кандидатом на пост главы государства, называя существующую практику "магнитом для нелегальной иммиграции".

"Родильный туризм"

"Родильный туризм" действительно процветает в ряде американских штатов, в частности, во Флориде. Так, как передает агентство AP, ежегодно "сотни беременных россиянок" платят от 20 до 50 тыс. долларов (18-45 тыс. евро) посредникам, которые помогают им собрать документы, забронировать проживание и получить место в американском роддоме. Подобные услуги популярны также у гражданок Китая и Нигерии, отмечает AP.

Администрация нынешнего президента изначально объявляла о стремлении снизить уровень легальной и нелегальной иммиграции.

В середине июля президент США предложил четырем демократкам из Конгресса "вернуться в свои страны". Три из них родились в США, четвертая приехала туда ребенком и получила гражданство. Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания.

В 2018 году гражданство США получили около 757 тысяч ходатайствовавших - это самый высокий показатель за последние пять лет.

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    Автор: Илья Коваль


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