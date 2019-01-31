 США заявили о прогрессе в выработке нового торгового соглашения с Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США заявили о прогрессе в выработке нового торгового соглашения с Китаем

Трамп выразил надежду, что новое торговое соглашение с Китаем будет подписано до 1 марта. Он намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча президента США Дональда Трампа с китайской делегацией, 31 января 2019

Встреча Дональда Трампа с китайской делегацией, 31 января 2019

Президент США Дональд Трамп считает, что США и КНР близки к подписанию нового торгового соглашения. "Если все сработает, мы получим грандиозное соглашение", - заявил Трамп в четверг, 31 января, после переговоров с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ.

Контекст

Почему родители и дети в Беларуси выбирают китайский язык как первый иностранный в школе, кто его преподает и как справляются с изучением школьники - у DW. (19.11.2018)

Сотрудничать с Пекином - на Земле и в космосе - сложно из-за его политики. А сможет ли КНР выдержать конкуренцию с мировыми державами, задается вопросом обозреватель FAZ Петер Штурм. (04.01.2019)

Переговорщик с американской стороны Роберт Лайтхайзер заявил, что в ходе двухдневных переговоров сторонам удалось добиться прогресса, но впереди еще много работы. Трамп заверил, что Лайтхайзер сможет продолжить переговоры во время скорой поездки в Китай, а сам Трамп должен в будущем встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и окончательно зафиксировать договоренности.

При этом Трамп считает, что Вашингтону и Пекину до 1 марта 2019 года удастся выработать соглашение. В случае, однако, если к 1 марту соглашение не будет подписано, Белый дом собирается поднять штрафные пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября 2018 года. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. Предполагалось, что 10-процентные пошлины будут действовать до конца 2018 года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов. Однако в начале декабря стороны договорились о 90-дневном перемирии в "торговой войне".

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:20
Now live
02:20 мин

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю

  • Плакат с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Плакаты повсюду

    В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.

  • Листовки и значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Значки и листовки

    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

  • Цитатник Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    "Цитатник" Мао на всех языках

    Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

  • Бюсты Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао на каждый полке

    Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

  • Фарфоровые фигуры Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао любого размера

    А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

  • Значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Радость коллекционеров

    "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

  • Торговцы на блошином рынке в Пекине

    Китч "культурной революции"

    Прибыльный бизнес

    Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


Контекст

Китч "культурной революции"

"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю  

Тотальная слежка: как в КНР наблюдают за людьми через телефон  

В Китае узаконили "перевоспитательные" лагеря для мусульман  

Также по теме

China USA Wirtschaft

Китай отказался от торговых переговоров с США 22.09.2018

Пекин в последнюю минуту отменил визиты сразу двух делегаций в Вашингтон, сообщает The Wall Street Journal. Между двумя странами в полном разгаре конфликт вокруг введения США масштабных штрафных пошлин против Китая.

Liu He und Jyrki Katainen

ЕС и Китай договорились защищать систему международной торговли 25.06.2018

На переговорах в Пекине замглавы Еврокомиссии и вице-премьер КНР высказались против протекционизма и сообщили о намерении заключить соглашение о взаимных инвестициях.

China US-Delegation Gespräche zum Handelsstrreit

Китай увеличит объем импорта из США 19.05.2018

Китай намерен усовершенствовать ряд правовых положений, чтобы укрепить сотрудничество с США в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Белого дома.

Реклама

Самые читаемые

Почему либеральный Запад именно сейчас осознал опасность Китая?  

Правила выдачи виз в ЕС: что может измениться для россиян  

Загадочный самолет вернулся из Венесуэлы в Москву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно