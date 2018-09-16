США заявили о постоянном и масштабном нарушении Россией санкций против КНДР

Соединенные Штаты вновь обвинили РФ в подрыве введенных ООН санкций против Северной Кореи. Москва "последовательно и в широких масштабах" нарушает штрафные меры в отношении Пхеньяна, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 17 сентября.

"Эти нарушения не единичны, они носят систематический характер", - отметила Хейли, заявив о наличии у США соответствующих доказательств. В частности, она указала на проект в области железнодорожного сообщения, нефтяные сделки и другие совместные проекты двух стран, запрещенные после введения санкций в декабре 2017 года в связи с северокорейской ядерной программой.

Незаконная передача нефти

По словам Хейли, Россия поставляла нефть КНДР, передавая ее "с судна на судно". Весной 2018 года российский танкер "Патриот" передавал нефтепродукты северокорейским судам, сообщила она. Постпред США при ООН сравнила нарушения России с "вирусом, препятствующим возможности достичь всеобъемлющей денуклеаризации КНДР".

Только в текущем году США зафиксировали не менее 148 случаев поставки нефтепродуктов КНДР, полученных путем передачи с судна на судно, отметила она далее. При этом Хейли сослалась на доклад, подготовленный группой экспертов Комитета 1718 и свидетельствующий о нарушении санкций в отношении Пхеньяна Россией и некоторыми другими странами.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения США "ложью". Российский танкер "Патриот" не нарушал санкционный режим в отношении КНДР, что подтвердила группа экспертов, заявил он.

США обвиняют Россию в давлении при создании доклада ООН

Внеочередное заседание Совбеза ООН по Северной Корее было созвано по инициативе США. Вашингтон недоволен тем, что Россия добилась у группы экспертов внесения поправок в так называемый среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим против Пхеньяна. "Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По словам же Небензи, внесение поправок в доклад является обычной процедурой.США заблокировали публикацию актуальной версии доклада и настаивают на публикации его первоначального варианта.

В начале августа СБ ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, несмотря на подписание соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова на состоявшейся весной встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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