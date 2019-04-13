 США запускают расследование против сподвижников Мадуро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2019

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Мир

США запускают расследование против сподвижников Мадуро

Глава Венесуэлы анонсировал визит в Россию и встречу с Путиным. По словам Мадуро, он отправится в РФ уже "в ближайшие часы".

Николас Мадуро

Николас Мадуро

США и более десятка стран Латинской Америки в понедельник, 23 сентября, приняли решение провести расследование и при установлении вины арестовать пособников и высокопоставленных чиновников режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро по ряду дел об обороте наркотиков, отмывании средств и финансировании терроризма. Соответствующие договоренности достигнуты в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

В то же время, как передает агентство AP, дипломаты воздержались от объявления военного вмешательства в Венесуэлу.

Мадуро встретится с Путиным

Между тем сам Николас Мадуро в телеобращении 23 сентября сообщил о предстоящем визите в РФ. "В ближайшие часы я отправляюсь в Россию", - подчеркнул он. "У меня состоится встреча с нашим другом (президентом РФ. - Ред.) Владимиром Путиным и группой предпринимателей. Мы оценим динамику наших отношений и будем искать новые пути для более интенсивного сотрудничества", - отметил глава Венесуэлы.

Контекст

Попытка Гуайдо свергнуть режим Мадуро с помощью военных пока что провалилась. От патовой ситуации в стране больше всего страдают граждане, пишет в гостевом комментарии для DW Гюнтер Майхольд. (03.05.2019)

Президент России Владимир Путин близок к победе над Соединенными Штатами в Венесуэле, полагает Константин Эггерт. Но какую цену придется Путину за это заплатить? (09.05.2019)

Ранее США указали, что инициируют применение Межамериканского договора о взаимной помощи, допускающего оказание Венесуэле военной поддержки для "противодействия угрозе", которую представляет режим Мадуро. В заявлении Госдепа говорилось, что Соединенные Штаты "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".

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    Автор: Александра Елкина


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Операция "Свобода" в Венесуэле: начало конца режима Николаса Мадуро? DW Новости

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