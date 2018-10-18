 США закрывают генконсульство по палестинским делам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.10.2018

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Мир

США закрывают генконсульство по палестинским делам

Работать с палестинцами в будущем будет отдел посольства США в Иерусалиме. Организация освобождения Палестины назвала это решение наградой для Израиля за его преступления.

Граффити Бэнкси в Палестинской автономии

США собираются упразднить генеральное консульство в Иерусалиме, отвечавшее за работу с палестинцами, и передать его полномочия отделу посольству США в Иерусалиме. Об этом в четверг, 18 октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что эта мера не свидетельствует об изменения политики США в регионе, а служит цели повышения эффективности работы американских представителей.

Контекст

Госдепартамент США объявил о закрытии офиса Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Палестинцы ничего не делали для начала мирного процесса с Израилем, объяснили в Госдепе. (10.09.2018)

95 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают различными психическими расстройствами, сообщила организация Save the Children. (05.06.2018)

Между тем Организация освобождения Палестины (ООП) уже заявила, что эта инициатива не имеет ничего общего с усилением эффективности, а исходит из усилий Трампа разрушить фундамент бывшей американской ближневосточной политики и наградить Израиль за его преступления.

В сентябре США приняли решение закрыть офис ООП в Вашингтоне. "ООП не приняла мер для начала прямых и предметных переговоров с Израилем. Напротив, руководство ООП осудило американский план мирного урегулирования и отказалось поддержать усилия правительства США по достижению мира (между палестинцами и израильтянами. - Ред.)", - объяснила решение американских властей официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

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