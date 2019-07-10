 США готовят операцию для обеспечения свободы навигации на Ближнем Востоке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2019

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Мир

США готовят операцию для обеспечения свободы навигации на Ближнем Востоке

В рамках операции Sentinel будет поддерживаться безопасное судоходство в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.

Снимок Персидского залива со спутника

Снимок Персидского залива со спутника

Центральное командование ВС США (Centcom) разрабатывает международную морскую операцию Sentinel для "обеспечения свободы навигации" в свете недавних событий в регионе Персидского залива. Об этом говорится в заявлении командования, находящегося в подчинении американского министерства обороны. Пресс-служба Centcom опубликовала документ в пятницу, 19 июля.

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

"Целью операции Sentinel является обеспечение стабильной обстановки на море, обеспечение безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива", - подчеркивается в заявлении.

Данная мера позволит заинтересованным странам в условиях более тесной координации усилий осуществлять сопровождение судов, ходящих под их флагами. 

При этом в Centcom подчеркивают, что для успеха инициативы потребуются "вклад и руководство региональных и международных партнеров" США. Вашингтон координирует свои усилия на этом направлении со своими союзниками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Обвинение в нарушении правил международного судоходства

Ранее шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит нефтяной танкер.

Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.

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    Автор: Наталья Позднякова


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