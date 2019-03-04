 США готовятся повысить пошлины на весь импорт из Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2019

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Мир

США готовятся повысить пошлины на весь импорт из Китая

В ночь на 10 мая США повысили таможенные сборы на ряд китайских товаров с 10 до 25 процентов. По поручению Трампа выросшие пошлины могут расширить и на ввозимую из КНР продукцию, еще не охваченную ими.

Флаги КНР и ША в Пекине (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс расширения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая, еще не попавших под повышение сборов. Об этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в Вашингтоне в пятницу, 10 мая.

Подобный шаг затронет импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов (в пересчете - 268 млрд евро). Ожидается, что повышенные сборы начнут действовать с 13 мая.

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Вашингтон и Пекин продолжат диалог

При этом Трамп назвал двухдневные переговоры с китайском стороной конструктивными и особо выделил крепкие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог Пекина и Вашингтона продолжится, добавил глава государства. По его словам, установленные сборы могут быть отменены в зависимости от итогов дальнейших консультаций.

Пошлины на ряд китайских товаров были повышены в ночь на 10 мая, о чем Трамп объявил ранее. Таможенные сборы на товары общей суммой в 200 млрд долларов выросли с 10 до 25 процентов. При этом на некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. Таким образом, новые сборы затрагивают примерно половину импорта Соединенных Штатов из КНР.

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    Автор: Томас Кольман


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