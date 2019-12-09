 США готовы помочь России в связи с разливом топлива под Норильском | Новости из Германии о России | DW | 06.06.2020

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Россия

США готовы помочь России в связи с разливом топлива под Норильском

Несмотря на разногласия, Вашингтон готов помочь Москве минимизировать ущерб от экологической катастрофы под Норильском, заявил госсекретарь США Помпео.

Боновые заграждения для ликвидации разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

США готовы помочь России в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском, заверил госсекретарь Майкл Помпео. Вашингтон готов помочь РФ "минимизировать ущерб от экологической катастрофы" "несмотря на разногласия" с Москвой, а также "предложить опыт технических экспертов", подчеркнул глава Госдепартамента в субботу, 6 июня, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что "опечален" случившимся.

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания). В результате около 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось за пределы промзоны. Часть топлива попала в реки Дандыкан и Амбарная. МЧС России узнало о происшествии только 31 мая, до этого владелец НТЭК - компания "Норникель" - пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

После аварии Росприроднадзор сообщил о превышении в десятки тысяч раз предельно допустимых концентраций вредных веществ на водных объектах в Норильске. Инцидент был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей без учета урона почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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    Автор: Андрей Гурков


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Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?

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