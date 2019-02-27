 США готовы заплатить до миллиона долларов за информацию о сыне бен Ладена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

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Мир

США готовы заплатить до миллиона долларов за информацию о сыне бен Ладена

Вашингтон готов заплатить награду за информацию, которая позволит установить местонахождение сына экс-главаря "Аль-Каиды". Госдепартамент США считает Хамзу бен Ладена одним из лидеров группировки.

Хамза бен Ладен. Снимок опубликован ЦРУ в 2017 году

Хамза бен Ладен. Снимок опубликован ЦРУ в 2017 году

Вашингтон готов заплатить сумму до одного миллиона долларов (в пересчете - 880 тысяч евро) за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена, сына бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, 28 февраля.

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Хамза бен Ладен выступает как один из лидеров группировки, отмечает ведомство. По информации Вашингтона, он с августа 2015 года призывал своих сторонников совершать нападения на Соединенные Штаты и их западных союзников в отместку за то, что спецназ США в 2011 году ликвидировал его отца. Кроме того, сын террориста выступал с призывами к свержению власти в Саудовской Аравии.

В январе 2017 года Госдепартамент Соединенных Штатов внес Хамзу бен Ладена в список террористов. Его предполагаемые активы в США были заморожены, а гражданам США запрещено проводить с ним деловые операции.

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