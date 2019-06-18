США выделяют Украине военную помощь в 250 млн долларов

США во вторник, 18 июня, объявили о выделении Украине еще 250 млн долларов "для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала" этой страны. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости помогать Украине укреплять демократический гражданский контроль над вооруженными силами, осуществить реформу управления вооруженными силами, повышать прозрачность и подотчетность в вопросах составления бюджета, а также стимулировать реформу оборонной промышленности", - заявил представитель министерства обороны США. По его словам, эти реформы "укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины".

Ранее появились сообщения, что выделенные 250 млн долларов могут быть предназначены для приобретения разведывательного оборудования.

В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.

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