 США выделяют Украине военную помощь в 250 млн долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 18.06.2019

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Украина

США выделяют Украине военную помощь в 250 млн долларов

Пакет в объеме 250 млн долларов предназначен "для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала" Украины. Оказывая эту помощь, Вашингтон призывает Киев к продолжению реформ.

украинская армия

США во вторник, 18 июня, объявили о выделении Украине еще 250 млн долларов "для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала" этой страны. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.

Контекст

По данным NBC News, Минобороны США настаивает на отправке на Украину противотанковых ракетных комплексов. (05.08.2017)

Поставленные Вашингтоном Киеву ракетные комплексы не смогут существенно изменить военную ситуацию. Но их появление в Украине является политическим сигналом, уверяют украинские эксперты. (04.05.2018)

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости помогать Украине укреплять демократический гражданский контроль над вооруженными силами, осуществить реформу управления вооруженными силами, повышать прозрачность и подотчетность в вопросах составления бюджета, а также стимулировать реформу оборонной промышленности", - заявил представитель министерства обороны США. По его словам, эти реформы "укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины".

Ранее появились сообщения, что выделенные 250 млн долларов могут быть предназначены для приобретения разведывательного оборудования.

В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.

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