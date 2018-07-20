 США выделят Украине 200 млн долларов на усиление безопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 20.07.2018

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Украина

США выделят Украине 200 млн долларов на усиление безопасности

Вашингтон перечислит Киеву 200 млн долларов на поставки военной техники, логистическое обеспечение и подготовку украинских вооруженных сил, сообщило посольство Украины в США.

Украинские солдаты в Донецкой области

Украинские солдаты в Донецкой области

США решили выделить Украине 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны. Об этом сообщило посольство Украины в США в пятницу, 20 июля, на своей странице в соцсети Facebook.

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По информации посольства, эти деньги предназначены для предоставления Украине военной техники и снаряжения, а также оказания услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку военнослужащих.

Решение Вашингтона подтверждает "неизменность позиции США по поддержке Украины в ее противодействии российской агрессии", говорится в сообщении. Намерения США также доказывают  признание ими "последовательного движения" Киева в области "реформ сектора безопасности и обороны".

Снятие ограничений на поставку

Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию, но администрация президента Дональда Трампа сняла эти ограничения. В декабре 2017 года она одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия для украинской армии. В апреле президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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