 США выводят часть персонала диппредставительств из Ирака | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.05.2019

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Мир

США выводят часть персонала диппредставительств из Ирака

Распоряжение Госдепартамента США касается сотрудников, в которых посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются.

Посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде

США выводят из Ирака часть сотрудников своих дипломатических представительств. Госдепартамент США  в среду, 15 мая, распорядился, чтобы страну покинули те сотрудники, в которых посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются. О причинах решения не сообщается. Визовые отделы в обоих представительствах сейчас закрыты, говорится далее в сообщении Госдепартамента США.

Контекст

Иран впредь не будет ограничивать производство обогащенного урана и тяжелой воды, сообщил представитель атомного агентства страны. ЕС сохраняет приверженность ядерной сделке, но отвергает ультиматумы Тегерана. (15.05.2019)

В связи с обостряющимся конфликтом с Ираном США 14 мая повысили степень боевой готовности американских подразделений, задействованных в Ираке и Сирии в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против "Исламского государства".

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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