 США вслед за ЕС ввели санкции против ″руководства″ аннексированного Крыма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2020

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Мир

США вслед за ЕС ввели санкции против "руководства" аннексированного Крыма

В санкционный список американского Минфина добавлены "официальные лица" аннексированного РФ полуострова, а также гендиректор железнодорожной компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Крым.

Мост через Керченский пролив и поезд на железной дороге в Крым

В ответ на "продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины и попытку оккупации Крыма" США добавили в свой санкционный список восемь новых лиц и одну компанию. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов в среду, 29 января.

"Такие координированные совместные действия США, ЕС и Канады ограничивают возможность этих нелегитимных официальных лиц вести международный бизнес", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Контекст

Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский. (16.03.2019)

Корреспондент DW послушал аргументы немецких экспертов, обсуждавших санкции ЕС в отношении РФ. У представителей немецкого бизнеса отношение к санкциям неоднозначное. Есть и их сторонники. (18.12.2018)

Опубликованный Вашингтоном перечень почти полностью совпадает со списком, днем ранее обнародованным Европейским Союзом. В обоих значатся председатель "совета министров" Крыма Юрий Гоцанюк, председатель "городской избирательной комиссии" Севастополя Сергей Даниленко, а также заместитель главы местного "горизбиркома" Лидия Басова и ее секретарь Екатерина Пыркова. Кроме того, в перечне фигурируют председатель "заксобрания" Севастополя Владимир Немцев, его заместитель Екатерина Алтабаева и временно исполняющий обязанности "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожная компания с маршрутами в Крым - под санкциями

Под санкции США подпали также железнодорожная пассажирская компания "Гранд Сервис Экспресс" и ее гендиректор Александр Ганов. "Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, и долгое время ее поезда курсировали только между Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2019 году, как отмечает газета "Ведомости", у компании сменились собственники, кто они - неизвестно. В ноябре 2019 года было объявлено, что "Гранд Сервис Экспресс" станет перевозить пассажиров по железной дороге в Крым. В министерстве транспорта РФ отметили, что компания сама выступила с такой инициативой. В 2020 году "Гранд Сервис Экспресс" планирует расширить географию поездок на аннексированный полуостров.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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