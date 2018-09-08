 США вновь урезали финансовую помощь Палестинской автономии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.09.2018

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Мир

США вновь урезали финансовую помощь Палестинской автономии

25 млн долларов, которые Вашингтон должен был выделить больницам в Восточном Иерусалиме, будут потрачены на "более приоритетные проекты", заявил представитель Госдепа США.

Человек в маске с флагом Палестинской автономии (фото из архива)

Власти США по указанию президента Дональда Трампа вновь объявили о сокращении финансовой помощи Палестинской автономии. После соответствующей проверки было принято решение урезать помощь больницам в Восточном Иерусалиме на 25 млн долларов, сообщил представитель Госдепартамента США в субботу, 8 сентября.

Контекст

14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ. (16.05.2018)

Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, средства будут направлены на "более приоритетные проекты в другой области". В Палестинской автономии назвали решение властей США "актом политического шантажа".

В августе власти США отменили выделение Палестинской автономии помощи на сумму 200 миллионов долларов. В начале года Госдепартамент США объявил о сокращении своих взносов в Ближневосточное агентство ООН. Финансирование сократилось более чем в 5 раз по сравнению с 2017 годом: с 350 до 60 миллионов долларов. В ООН в ответ заявили, что решение США может обострить ситуацию в регионе.

 

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

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  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Один из древнейших городов на планете - Иерусалим - до сих пор вызывает ожесточенные споры о том, кому он принадлежит. Противоречивая история города - в фотогалерее DW. (14.12.2017)  

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