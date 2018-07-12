 США вновь пригрозили Европе санкциями из-за ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США вновь пригрозили Европе санкциями из-за "Северного потока-2"

В Госдепе подтвердили готовность ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Немецкий бизнес счел это "вмешательством в европейскую энергетическую политику".

Трубы для Северного потока-2 на складе временного хранения в порту Мукран

Трубы для "Северного потока-2" на складе временного хранения в порту Мукран

В американском Госдепартаменте подтвердили, что США пока не отказываются от планов ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", который напрямую свяжет Россию и Германию. Газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы и превратится для РФ в еще один инструмент "политического давления", заявил в среду, 11 июля, представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Россия знает, что этот проект раскалывает Европу, и пользуется этим", - отметил представитель Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп из-за сделки по газопроводу назвал ФРГ "заложницей" России и выразил мнение, что "Германия находится под полным контролем" Москвы.

Контекст

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Президент США снова потребовал от ФРГ увеличения расходов на оборону и заявил, что Берлин "находится под полным контролем России". (11.07.2018)

Между тем в немецком бизнесе с возмущением отреагировали на слова Трампа.  Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) счел эти заявления попыткой повлиять на политику Берлина в сфере энергоресурсов. "Угрозы со стороны США о введении санкций в отношении европейских компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2", - это вмешательство в европейскую энергетическую политику", - подчеркнул он. "Недопустимо, чтобы Вашингтон принимал решения о том, с какими странами немецкие предприятия могут вести бизнес, а с какими нет", - отметил Бюхеле.

Инициатива "Газпрома" и его европейских партнеров

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Дональд Трамп раскритиковал Ангелу Меркель из-за “Северного потока-2”

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дональд Трамп раскритиковал Ангелу Меркель из-за “Северного потока-2”  

Почему США могут перекрыть "Северный поток" немецкому бизнесу – DW Новости  

Труба раздора "Северный поток-2" - "Заповедник"  

Также по теме

Ostseepipeline Nord Stream

"Северный поток-2" может быть профинансирован РФ в случае санкций США 01.07.2018

По словам финдиректора Nord Stream 2, у России достаточный запас ликвидности, чтобы приступить к реализации проекта газопровода без западных капиталовложений.

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

США не давали Берлину гарантий не вводить санкций против "Северного потока-2" 29.06.2018

В Минэкономики ФРГ заявили о том, что ничего нового в договоренностях с США по "Северному потоку-2" не произошло.

Nord Stream 2-Rohre werden im Hafen von Mukran verladen

США выступают против "Северного потока-2" 30.06.2018

В Вашингтоне считают, что газопровод усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Самые читаемые

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Саммит НАТО: как Альянс сохранил единство при разногласиях  

Отравленный "Новичком" британец дал первые показания полиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно