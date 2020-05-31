 США внесут движение ″Антифа″ в список террористических организаций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2020

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Мир

США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций

Генпрокурор США увязал "Антифа" с беспорядками в ряде штатов. Это движение пополнит список террористических организаций, заявил вскоре президент Дональд Трамп.

Полицейские в Миннеаполисе

Полицейские в Миннеаполисе

США внесут левое движение "Антифа" в список террористических организаций, сообщил президент страны Дональд Трамп в воскресенье, 31 мая. Глава Белого дома огласил это намерение лишь через несколько часов после заявления генерального прокурора Уильяма Барра о протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Глава Минюста США, среди прочего, осудил беспорядки, вспыхнувшие в ходе протестов. По мнению Барра, "жестокие радикальные элементы воспользовались голосами мирных и законопослушных протестующих в своих целях". "Настало время перестать наблюдать за насилием, а встретиться с ним лицом к лицу и прекратить его", - подчеркнул генпрокурор Соединенных Штатов. "Насилие спровоцированное и воплощаемое "Антифа" и иными подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и получит соответствующий ответ", - резюмировал он.

Массовые протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря частным видеозаписям очевидцев.

Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, в отношении трех других следственные действия продолжаются. Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала массовые протесты, сопровождающиеся насилием и распространившиеся по всей стране. Во многих городах страны введен комендантский час, а для подавления беспорядков задействованы солдаты Национальной гвардии.

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