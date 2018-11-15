 США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2018

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Мир

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Штрафные меры применены к 17 нынешним или бывшим представителям властей Саудовской Аравии, которые, по данным США, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

США ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, которые причастны к "ужасному убийству" журналиста Джамаля Хашогги, заявил в четверг, 15 ноября, министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, эти "лица, напавшие и жестоко убившие журналиста, жившего и работавшего в США, должны ощутить на себе последствия своих действий".  Мнучин призвал руководство Саудовской Аравии предпринять шаги, чтобы "прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов".

Контекст

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. (20.10.2018)

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

В числе попавших под санкции - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби, а также Сауд аль-Кахтани, который, по данным Bloomberg, был советником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а после убийства журналиста был отстранен от должности. Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов. Гражданам США запрещается вести любые дела с этими лицами.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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