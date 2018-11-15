США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

США ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, которые причастны к "ужасному убийству" журналиста Джамаля Хашогги, заявил в четверг, 15 ноября, министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, эти "лица, напавшие и жестоко убившие журналиста, жившего и работавшего в США, должны ощутить на себе последствия своих действий". Мнучин призвал руководство Саудовской Аравии предпринять шаги, чтобы "прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов".

В числе попавших под санкции - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби, а также Сауд аль-Кахтани, который, по данным Bloomberg, был советником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а после убийства журналиста был отстранен от должности. Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов. Гражданам США запрещается вести любые дела с этими лицами.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили.

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