 США ввели санкции против Турции за покупку российских ракет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2020

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Мир

США ввели санкции против Турции за покупку российских ракет

Штрафные меры введены в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и ее трех человек, они связаны с приобретением у РФ ракетных систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир

Соединенные Штаты ввели санкции против оборонной промышленности Турции. Штрафные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наложены на турецкое Управление оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и трех граждан Турции, сообщило министерство финансов США.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео указал, что санкции введены в связи с закупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. "Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила приобретение С-400 у России и их испытани", - заявил он и предупредил, что Вашингтон не потерпит крупных сделок с оборонным сектором РФ. 

МИД Турции осудил решение Вашингтона, пообещав принять ответные шаги, которые повлияют на двусторонние отношения. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал американские санкции в отношении Анкары, назвав их "очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву, проявлением нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия".

Сделка Турции и России о поставке ЗРК С-400

Поставка Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов С-400 была завершена Россией в октябре 2019 года. Соответствующий контракт на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году. Сделка вызвала существенные разногласия между Анкарой и Вашингтоном. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Вашингтон также высказывал опасения, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35. Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.

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    Совместные инвестиционные проекты

    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

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    Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

  • Книги на турецком языке

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Российско-турецкий научный центр

    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

  • заседание Минобороны РФ

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    Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами

    Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

  • Владимир Путин

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    Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию

    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


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