США ввели санкции против Турции за покупку российских ракет

Соединенные Штаты ввели санкции против оборонной промышленности Турции. Штрафные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наложены на турецкое Управление оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и трех граждан Турции, сообщило министерство финансов США.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео указал, что санкции введены в связи с закупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. "Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила приобретение С-400 у России и их испытани", - заявил он и предупредил, что Вашингтон не потерпит крупных сделок с оборонным сектором РФ.

МИД Турции осудил решение Вашингтона, пообещав принять ответные шаги, которые повлияют на двусторонние отношения. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал американские санкции в отношении Анкары, назвав их "очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву, проявлением нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия".

Сделка Турции и России о поставке ЗРК С-400

Поставка Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов С-400 была завершена Россией в октябре 2019 года. Соответствующий контракт на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году. Сделка вызвала существенные разногласия между Анкарой и Вашингтоном. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.

Вашингтон также высказывал опасения, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35. Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.

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