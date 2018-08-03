США ввели санкции против российского банка "Агросоюз"

Российский банк "Агросоюз" в пятницу, 3 августа, внесен в санкционный список министерства финансов США. По данным американских властей, "Агросоюз" причастен к финансированию создания в Северной Корее оружия массового уничтожения. В частности, именно через этот банк осуществлялся перевод средств представителем северокорейского внешнеторгового банка в Москве.

Российский МИД назвал это решение Минфина США "54-м санкционным "накатом" США на нашу страну с 2011 года". "Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в заявлении МИД РФ, подписанном замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

В июне текущего года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции, введенные против Северной Кореи, могут быть ослаблены лишь только после того, как Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. По мнению Мэттиса, пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН.

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