 США ввели санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2019

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Мир

США ввели санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе

Минфин США включил в санкционный список шесть россиян и восемь компаний. Глава ведомства Мнучин заявил, что США и партнеры не позволят России беспрепятственно продолжать агрессию в Украине.

Российский патрульный катер в Керченском проливе

Российский патрульный катер в Керченском проливе

США ввели санкции против шести россиян и восьми организаций в связи с "продолжающейся агрессией Москвы против Украины". Санкциям подвергнуты те, кто играл роль в российском нападении на украинские корабли в Керченском проливе, российской аннексии Крыма в 2014 году и содействии нелегитимным выборам в сепаратистских районах на востоке Украины, говорится в заявлении министерства финансов США, обнародованном в пятницу, 15 марта.

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"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не позволят России беспрепятственно продолжать агрессию против Украины. Эта совместная инициатива с нашими партнерами в Евросоюзе и Канаде подтверждает нашу приверженность введению точечных и действенных санкций в ответ на попытки Кремля игнорировать международные нормы и подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Под американские санкции, в числе прочих, попали четыре российских представителя, причастные к "нападению на украинские корабли в Керченском проливе", а также шесть работающих в Крыму российских оборонных предприятий, которые "незаконно завладели украинскими государственными активами для предоставления услуг российским военным во время аннексии Крыма".

Ранее о введении санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе объявил Евросоюз.

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