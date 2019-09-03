 США ввели санкции против космической программы Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2019

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Мир

США ввели санкции против космической программы Ирана

Иран использует свою космическую программу для прикрытия разработки баллистических ракет, считают в США. Вашингтон предостерег иностранных ученых от сотрудничества с Тегераном.

Научный космический центр в Иране

Научный космический центр в Иране

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против организаций, участвующих в космической программе Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник, 3 сентября. В частности, санкции введены против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Контекст

Президент Ирана Роухани назвал отказ США от всех "незаконных и несправедливых" санкций в отношении его страны условием для начала переговоров о нормализации двусторонних отношений. (27.08.2019)

По словам Трампа, он будет готов встретиться с иранским президентом Хасаном Роухани, "при правильных или подходящих обстоятельствах". Американский лидер сообщил об этом в заключительный день саммита G7 в Биаррице. (26.08.2019)

Некоторые программы, разрабатываемые для космических нужд, "практически идентичны" с теми, которые необходимы для производства баллистических ракет, говорится в пояснении. Кроме того, космические технологии можно применять и для разработки интерконтинентальных ракет. Госдеп предостерег международное научное сообщество от сотрудничества с космической программой Ирана - это будет расцениваться как помощь его военным разработкам.

Ранее в тот же день иранский президент Хасан Роухани, выступая в парламенте, исключил возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном. По его словам, речь могла бы идти лишь о переговорах в рамках группы "5+1" и только после отмены Соединенными Штатами всех санкций против Тегерана.

Роухани и ранее говорил об этом. Так, в конце августа он требовал от США: "Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа". "Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", - заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия. Трамп незадолго до этого сигнализировал свою готовность встретиться с президентом Ирана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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