 США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.10.2019

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Мир

США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

США вводят санкции против двух министерств и трех турецких министров, в том числе главы МВД. Трамп позвонил Эрдогану и потребовал остановить военную операцию в Сирии.

Поддерживаемые Турцией сирийские боевики

Поддерживаемые Турцией сирийские боевики

Министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, опубликованном в ночь на вторник, 15 октября. Санкции были введены также в отношении трех турецких министров: министров обороны и энергетики Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

"Соединенные Штаты возлагают ответственность на правительство Турции за эскалацию насилия со стороны турецких вооруженных сил, за то, что они подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц и дестабилизируют ситуацию в регионе", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп, в своем Twitter несколько ранее анонсировавший введение санкций, уже позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал от него остановить военную операцию. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс, который должен по заданию Трампа направиться на Ближний Восток, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

Контекст

По словам президента Трампа, у США есть только три опции: отправить в Сирию тысячи солдат, задавить Турцию с помощью санкций или стать посредником в конфликте между Анкарой и сирийскими курдами. (11.10.2019)

Пошлина на турецкую сталь увеличена на 50 процентов, торговая сделка с Анкарой сорвана, о дальнейших санкциях будет объявлено в скором времени. Дональд Трамп отреагировал на турецкую операцию против курдов. (14.10.2019)

Трамп, объявив о санкциях, заявил, что они коснутся "действующих и бывших официальных лиц Турции", а также тех, кто способствовал "дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии". Помимо финансовых мер, предусмотрены также блокировка собственности и запрет на въезд в США для тех, кто попадет в санкционный список.

В качестве экстренных мер Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

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Ссылки в интернете

Treasury Designates Turkish Ministries and Senior Officials in Response to Military Action in Syria

Аудио- и видеофайлы по теме

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой  

Наступление Анкары на сирийских курдов  

Новая война в Сирии: приведет ли операция Турции к очередной волне беженцев? DW Новости  

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