США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

Министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, опубликованном в ночь на вторник, 15 октября. Санкции были введены также в отношении трех турецких министров: министров обороны и энергетики Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

"Соединенные Штаты возлагают ответственность на правительство Турции за эскалацию насилия со стороны турецких вооруженных сил, за то, что они подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц и дестабилизируют ситуацию в регионе", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп, в своем Twitter несколько ранее анонсировавший введение санкций, уже позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и потребовал от него остановить военную операцию. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс, который должен по заданию Трампа направиться на Ближний Восток, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

Трамп, объявив о санкциях, заявил, что они коснутся "действующих и бывших официальных лиц Турции", а также тех, кто способствовал "дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии". Помимо финансовых мер, предусмотрены также блокировка собственности и запрет на въезд в США для тех, кто попадет в санкционный список.

В качестве экстренных мер Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

Операция "Источник мира" в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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