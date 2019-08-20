 США ввели санкции против двух следователей из Сургута за преследование ″Свидетелей Иеговы″ | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2019

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Россия

США ввели санкции против двух следователей из Сургута за преследование "Свидетелей Иеговы"

Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы". Им и их близким родственникам запрещен въезд в США.

Сургут

Сургут

Госдепартамент США во вторник, 10 сентября, объявил о введении санкций в отношении начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета (СК) Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача. Соответствующее объявление . Им и их ближайшим родственникам, в частности, запрещен въезд в США.

Контекст

"Свидетели" отказываются служить в армии, призывают присоединиться к отказу молодёжь и открыто на улицах пропагандируют свою веру, что противоречит закону. Сами "Свидетели Иеговы" от комментариев пока воздерживаются. (22.10.2007)

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция. (16.02.2019)

Госдепартамент, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, "располагает достоверной информацией" о том, что следователи причастны к "пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с последователями "Свидетелей Иеговы" в Сургуте". По меньшей мере к семи представителям религиозной организации были применено "удушение, поражение электрическим током и жестокие избиения".

"Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками "Свидетелей Иеговы", которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года, ошибочно объявившего их "экстремистской организацией", - говорится в документе.

По данным Госдепа США, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих их подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Сообщение на сайте Госдепартамента

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