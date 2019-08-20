США ввели санкции против двух следователей из Сургута за преследование "Свидетелей Иеговы"

Госдепартамент США во вторник, 10 сентября, объявил о введении санкций в отношении начальника Сургутского следственного отдела Следственного комитета (СК) Владимира Ермолаева и старшего следователя того же ведомства Степана Ткача. Соответствующее объявление . Им и их ближайшим родственникам, в частности, запрещен въезд в США.

Госдепартамент, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, "располагает достоверной информацией" о том, что следователи причастны к "пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению с последователями "Свидетелей Иеговы" в Сургуте". По меньшей мере к семи представителям религиозной организации были применено "удушение, поражение электрическим током и жестокие избиения".

"Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками "Свидетелей Иеговы", которые были подвергнуты уголовному преследованию за свои религиозные убеждения в России после решения Верховного суда 2017 года, ошибочно объявившего их "экстремистской организацией", - говорится в документе.

По данным Госдепа США, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих их подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

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