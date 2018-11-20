 США ввели санкции против двух российских компаний из-за поставок нефти в Сирию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2018

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Мир

США ввели санкции против двух российских компаний из-за поставок нефти в Сирию

Министр финансов США заявил, что новые санкции направлены против сложной схемы, с помощью которой Иран и Россия укрепляют режим Асада и находят финансирование для враждебных действий Ирана.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Министерство финансов США объявило о расширении санкций за продажу нефти режиму сирийского президента Башара Асада. В санкционный список вошли две российские компании - Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также гражданин России Андрей Догаев, первый замдиректора "Промсырьеимпорта", сообщил Минфин во вторник, 20 ноября.

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В пресс-релизе ведомства указано, что при поддержке российских компаний Тегеран наладил поставки миллионов баррелей нефти правительству в Дамаске, которое в свою очередь способствует перечислению сотен миллионов долларов иранскому "Корпусу стражей Исламской революции" для передачи террористическим группировкам ХАМАС и "Хезболлах".

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, санкции призваны противодействовать сложной схеме, "с помощью которой Иран и Россия укрепляют режим Асада и находят финансирование для враждебных действий Ирана". Одним из ключевых элементов этой схемы в сообщении Минфина США называется Global Vision Group - российская компания сирийского бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики, который также попал под санкции.

Через подведомственное российскому министерству энергетики ФГУП Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" на мировой рынок поставляется нефть из Ирана, в соответствии с контрактом, заключенным ранее между Тегераном и Минэнерго РФ.

В общей сложности санкции распространены на шесть человек - кроме Догаева и Альшвики, под них попали еще один сириец, два иранца и один гражданин Ливана, а также одна иранская компания. Изменен санкционный режим в отношении российского банка с иранским капиталом "Мир Бизнес Банк", уже ранее попавшего под ограничения.

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    Автор: Ирина Филатова


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