США ввели санкции против главы МВД Грозного

США во вторник, 10 декабря ввели санкции в отношении главы МВД Грозного Аслана Ирасханова. Об этом сообщается в заявлении американского Госдепартамента, приуроченном к отмечающемуся во вторник Дню прав человека. Вашингтон обвиняет Ирасханова в массовом нарушении прав человека, в частности, именно он, согласно заявлению, несет ответственность за внесудебную казнь 27 человек, совершенную полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

Госдеп подчеркивает, что обеспокоен нарушениями прав человека в Чечне - внесудебными казнями, пытками, исчезновениями людей.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала список из 27 человек, которые, возможно, были убиты в Грозном в ночь на 26 января 2017 года после задержания правоохранительными органами. Задержания проводились после убийства полицейского в декабре 2016 года, в чеченских СМИ тогда писали, что задержаны члены банды, связанной с террористической группировкой "Исламское государство".

Помимо Ирасханова, в том же заявлении Госдепартамента США было объявлено о введении санкций против бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, которого подозревают в причастности к убийству Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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