 США ввели санкции против главы МВД Грозного | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2019

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Мир

США ввели санкции против главы МВД Грозного

Аслан Ирасханов, по данным Госдепартамента, несет ответственность за казнь 27 человек. Санкции введены также против бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле.

полицейские в Чечне

США во вторник, 10 декабря ввели санкции в отношении главы МВД Грозного Аслана Ирасханова. Об этом сообщается в заявлении американского Госдепартамента, приуроченном к отмечающемуся во вторник Дню прав человека. Вашингтон обвиняет Ирасханова в массовом нарушении прав человека, в частности, именно он, согласно заявлению, несет ответственность за внесудебную казнь 27 человек, совершенную полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

Контекст

Кремль не захотел принудить Рамзана Кадырова к компромиссу с ингушской оппозицией. По этой истории видно, как сблизился образ мышления Москвы и Грозного, считает Иван Преображенский. (06.12.2018)

Правозащитники подтвердили задержание 13 человек в Чечне, которые, по данным "Новой газеты", позже были "спонтанно" расстреляны в Грозном. (25.07.2017)

Госдеп подчеркивает, что обеспокоен нарушениями прав человека в Чечне - внесудебными казнями, пытками, исчезновениями людей.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала список из 27 человек, которые, возможно, были убиты в Грозном в ночь на 26 января 2017 года после задержания правоохранительными органами. Задержания проводились после убийства полицейского в декабре 2016 года, в чеченских СМИ тогда писали, что задержаны члены банды, связанной с террористической группировкой "Исламское государство".

Помимо Ирасханова, в том же заявлении Госдепартамента США было объявлено о введении санкций против бывшего генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, которого подозревают в причастности к убийству Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

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  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

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    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Контекст

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

На север Грузии в Панкисское ущелье когда-то бежали жители Чечни, спасаясь от войны. Многие из них, в основном женщины, остались здесь до сих пор. Об их жизни в Панкиси - фотогалерея DW. (06.08.2019)  

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