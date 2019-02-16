США ввели режим ЧС для защиты телекоммуникационных сетей

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 мая, подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.

Как уточняют агентства Reuters и dpa, президентское постановление фактически подготовило почву для полного отказа Вашингтона от ведения бизнеса с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies Co. Ltd.

В самом указе конкретные компании, однако, не называются. В Белом доме утверждают, что мера не направлена против определенных предприятий и государств.

Угроза со стороны третьих стран

Применение информационных и коммуникационных технологий, которые разработаны и контролируются лицами, подпадающими под юрисдикцию "иностранных соперников" Соединенных Штатов, расширяет возможности для использования этими агентами системных уязвимостей, отмечается в документе.

Президентский указ опирается на федеральный закон "О международных чрезвычайных экономических положениях" (IEEPA) от 1977 года, позволяющий главе государства регулировать ситуацию в торговой сфере в ответ на чрезвычайную угрозу Вашингтону со стороны третьих стран.

Ранее эта норма действовала преимущественно в отношении государств, от которых, по оценкам США, исходила террористическая угроза. Закон, в частности, предусматривает, что министерство торговли США в течение 150 дней разработает план, предполагающий практические шаги по противодействию существующей угрозе.

Черный список Минторговли США

В тот же день, 15 мая, стало известно, что Минторговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с китайским концерном, в список организаций и лиц, в отношении которых действуют запреты или ограничения американской администрации. Этот перечень составляет Бюро экспортного контроля США. Данная мера осложнит для Huawei приобретение технического оборудования, производимого американскими компаниями.

Кроме того, корпорацию из КНР ожидают проблемы с реализацией той продукции, сбыт которой связан с деятельностью американских поставщиков, уточняет Reuters.

США подозревают Huawei в шпионаже

США неоднократно выражали уверенность, что Huawei слишком тесно связан с правительством КНР и потому может быть принужден к сотрудничеству в целях шпионажа и даже саботажа. Администрация Трампа настаивала на отстранении Huawei от внедрения сверхскоростных сетей передачи данных по технологии 5G.

При этом Вашингтон запретил американским госучреждениям не только использовать технологии китайского концерна, но и заключать договоры с третьими лицами, которые закупают продукты Huawei. По мнению корпорации, это противоречит конституции США.

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