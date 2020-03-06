 США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.03.2020

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Мир

США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе

США не дали Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении ее соглашения с Анкарой по мирному урегулированию в Сирии.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 28 февраля 2020 года на тему эскалации ситуации в Сирии

В Совбезе ООН США были не готовы одобрить соглашение РФ и Турции по Идлибу

США блокировали в Совбезе ООН в пятницу, 6 марта, заявление, приветствующее договоренности по мирному урегулированию в Идлибе, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом днем ранее на переговорах в Москве. По данным информационного агентства AFP, представитель Вашингтона на встрече за закрытыми дверями назвал соответствующее заявление преждевременным.

Таким образом, США не дали Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении ее соглашения с Анкарой по Сирии, констатирует агентство. По словам постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс, до сих пор остается неясным, как Россия и Турция собираются претворять в жизнь свои договоренности по мирному урегулированию в Сирии. В частности, непонятно, кто именно будет контролировать режим прекращения огня, подчеркнула дипломат.

Со своей стороны, постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) отметил, что сначала нужно подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Главное сейчас - это создание безопасных зон для мирного населения в Сирии, сказал он.

Соглашение Москвы и Анкары о перемирии в провинции Идлиб

Соглашение о новом перемирии в Сирии, о котором договорились делегации России и Турции 5 марта в Москве, вступило в силу в полночь пятницы, 6 марта. Кроме прочего, документ подразумевает создание так называемого коридора безопасности для мирного населения Сирии вдоль скоростной трассы M4, ведущей с востока на запад страны.

Начиная с 15 марта этот коридор безопасности будут патрулировать российские и турецкие военные, сообщили 5 марта на совместной пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России и Турции - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

За несколько месяцев, в течение которых войска президента Сирии Башара Асада вели наступление на последний бастион террористов и оппозиции в провинции Идлиб, почти миллион мирных жителей были вынуждены покинуть там свои дома. Еще 3,6 млн сирийских беженцев размещаются в лагерях на территории Турции.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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Договоренность Путина и Эрдогана о прекращении огня в Сирии - что пишут немецкие СМИ

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