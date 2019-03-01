Счетная палата РФ не верит в достижимость целей по снижению бедности и росту зарплат

Счетная палата Российской Федерации считает маловероятным, что в текущем году могут быть выполнены национальные цели по росту доходов населения и снижению уровня бедности, поставленные президентом Владимиром Путиным перед правительством. Об этом говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года, опубликованной 20 мая.

В документе указывается, что в первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) вновь продолжали снижаться - на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (тогда с учетом единовременной денежной выплаты в январе 2017 года рост составил 1,4 процента).

"Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II - IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным", - подчеркивается в аналитической записке.

Кроме того, констатируя, что в 2018 году, несмотря на применение значительных мер поддержки, уровень бедности снизился только на 0,3 процентного пункта (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,9 %, то есть 18,9 миллиона человек). Эксперты Счетной палаты сомневаются также в выполнимости расчетов федерального закона о госбюджете на 2019 год, согласно которому уровень бедности в текущем году должен снизиться до 10,5 процента. "Сокращение (населения с доходами ниже уровня бедности. - Ред.) в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным", - указывают авторы оперативного доклада о ходе исполнения бюджета.

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