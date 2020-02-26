Счетная палата России считает Чечню лидером регионального протекционизма

Чеченская республика является лидером регионального протекционизма в России. В 2019 году власти региона заключали 89,4 процента госконтрактов с местными поставщиками, следует из данных, представленных на портале "Госрасходы" Счетной палаты России в среду, 26 февраля. В тройку лидеров рейтинга регионального протекционизма по количеству таких контрактов вошли также Татарстан (85,4 процента контрактов) и Дагестан (77,6 процента). Доля подобных контрактов в 2019 году превышала 50 процентов более чем в 70 регионах страны.

Чечня лидирует и по сумме госконтрактов с местными поставщиками (90,5 процента), отмечают эксперты Счетной палаты. По этому критерию в тройке лидеров находятся также Карачаево-Черкессия (86,1 процента) и Татарстан (85,7 процента).

В Москве на долю местных исполнителей в 2019 году пришлось 61,9 процента госконтрактов, а в Санкт-Петербурге - 76,2 процента. Реже всего с региональными поставщиками работают в Республике Алтай (35,6 процента), Ленинградской области (31,8 процента) и Ненецком автономном округе (7,1 процента).

В регионах, которые существуют в основном за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может указывать на отсутствие конкуренции и "избыточность" механизмов протекционизма, считает руководитель проекта "Открытые данные" Счетной палаты Иван Бегтин. По его мнению, большая доля "внутренних" госконтрактов "не является чем-то странным" для регионов с развитыми экономикой и сетью поставщиков в различных отраслях.

Счетная палата формирует ежегодный рейтинг регионального протекционизма с 2014 года.

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