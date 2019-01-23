Счетная палата вскрыла схему вывода из РФ средств в офшоры через инвестфонд

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) за десять лет своей работы вложил средства всего лишь в один проект из 14 запланированных. Это следует из доклада Счетной палаты (СП) РФ, опубликованного в четверг, 24 января, по итогам проверки эффективности использования бюджетных средств.

"Объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей", - рассказала зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова.

"Средства уводились через офшоры"

Речь идет о проекте "RoboETF", его финансирование осуществлялось через компанию с офшорным соинвестором.

При этом, по данным российского надзорного органа, около 148 млн рублей было перечислено на счет фирмы, зарегистрированной на Островах Кайман и "не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей". В Россию вернулись лишь 50 процентов вложенных средств.

Федеральную антимонопольную службу поставили в известность

"Расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции", - пояснила Чистова.

Активы Росинфокоминвеста с 2007 года уменьшились почти на 60 процентов.

По итогам проверки Счетная палата подала уведомления в правительство, Минкомсвязи и Федеральную антимонопольную службу.

В самом фонде с заключениями СП не согласны. На сайте Росинфокоминвеста утверждается, что его задача заключается в превращении коммуникационных компаний в "эффективные и конкурентоспособные бизнесы".

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