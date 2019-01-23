 Счетная палата вскрыла схему вывода из РФ средств в офшоры через инвестфонд | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2019

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Россия

Счетная палата вскрыла схему вывода из РФ средств в офшоры через инвестфонд

Как следует из доклада надзорного органа РФ, за десять лет работы Росинфокоминвест проинвестировал всего один проект. При этом 148 млн рублей было перечислено на счет фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.

Российские банкноты

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) за десять лет своей работы вложил средства всего лишь в один проект из 14 запланированных. Это следует из доклада Счетной палаты (СП) РФ, опубликованного в четверг, 24 января, по итогам проверки эффективности использования бюджетных средств.

"Объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1,2 млрд рублей", - рассказала зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова.

"Средства уводились через офшоры"

Речь идет о проекте "RoboETF", его финансирование осуществлялось через компанию с офшорным соинвестором.

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При этом, по данным российского надзорного органа, около 148 млн рублей было перечислено на счет фирмы, зарегистрированной на Островах Кайман и "не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей". В Россию вернулись лишь 50 процентов вложенных средств.

Федеральную антимонопольную службу поставили в известность 

"Расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции", - пояснила Чистова.

Активы Росинфокоминвеста с 2007 года уменьшились почти на 60 процентов.

По итогам проверки Счетная палата подала уведомления в правительство, Минкомсвязи и Федеральную антимонопольную службу.

В самом фонде с заключениями СП не согласны. На сайте Росинфокоминвеста утверждается, что его задача заключается в превращении коммуникационных компаний в "эффективные и конкурентоспособные бизнесы".

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Доклад Счетной палаты

Сайт Росинфокоминвест

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