Счастливая беременность, несмотря на коронавирус?

Забине К. собирается рожать в одном известном больничном комплексе. Наличие отделения интенсивной терапии на случай, если при родах что-то пойдет не так, было главным критерием для 42-летней женщины, когда она решала, какую клинику выбрать. Но началась коронавирусная пандемия, рассказывает в интервью DW психолог из Кельна, и планы пришлось срочно менять. "Это был шок", - вспоминает Забине.

Потому что все резко изменилось и оказалось под вопросом. Например, вышел запрет на присутствие отцов в родильном зале. В большом родильном отделении, где обычно одна акушерка обслуживает сразу нескольких рожениц, Забине могла оказаться наедине со своими схватками. Перспектива - не из приятных. У Забине уже есть один ребенок, и она знает, как это важно, чтобы во время родов рядом находился близкий человек. К тому же в большой клинике выше риск заразиться коронавирусом. Беременной женщине пришлось пересматривать все свои планы. При том, что до родов оставались считанные недели, а информацию приходилось искать самой через интернет.

Беременные опасаются и за здоровье ребенка, и за свое здоровье

Многие беременные женщины в эти дни вынуждены принимать важные решения в условиях неизвестности и неопределенности. Отцам в Германии теперь снова разрешен доступ в родильный зал, если у них нет симптомов. При этом больница в любой момент вправе запретить посторонним вход в целях ограничения распространения инфекции.

"Мой муж очень хотел присутствовать при родах. Чтобы поддержать меня и своими глазами видеть рождение нашего первого ребенка. А теперь неизвестно, как все это будет", - делится своими опасениями Мария С. У 30-летней учительницы из Кельна дата родов рассчитана на начало июня.

Забине повезло. Даже если муж не сможет сопровождать ее на родах, рядом будет ее персональная акушерка, которую удалось найти в последний момент. А поскольку эта акушерка числится в штате определенного родильного дома, то и рожать Забине будет именно там. Данный родильный дом не имеет отделения интенсивной терапии. Но в условиях пандемии на первый план выходят иные критерии. "В маленьком роддоме меньше опасность заразиться вирусом", - полагает Забине.

Как влияет SARS-CoV-2 на организм беременной женщины и плода?

И без коронавируса беременность для многих женщин - это время страхов и сомнений. А теперь еще добавляются новые опасения. Что будет, если вирусом заразится мать? Насколько защищен от инфекции в ее утробе ребенок? В каком состоянии будут больницы, когда придет время рожать? Как справиться с малышом в условиях самоизоляции и локдауна? Поможет ли государство в случае финансовых затруднений? На многие вопросы, которые сейчас волнуют беременных, нет однозначных ответов.

Неизвестно, как влияет SARS-CoV-2 на организм беременной женщины и плода. Ведь этот коронавирус появился недавно, и эмпирических данных еще недостаточно. Обычно плод в материнской утробе надежно защищен плацентой от всевозможных напастей. Но уже были сообщения о новорожденных с коронавирусной инфекцией, к счастью, бессимптомной. Некоторые ученые-медики прямо говорят, что влияние коронавируса еще не изучено, поэтому делать выводы преждевременно. Другие не видят повода для чрезмерного беспокойства. Успокоительные слова для родителей нашел, в частности, Георг-Кристиан Цинн (Georg-Christian Zinn), директор немецкого Центра гигиены Bioscientia. "Как чувствует себя ребенок - это, разумеется, главный вопрос. И это очень важный ответ, который у нас сейчас есть: подростки, можно сказать, почти все в возрасте до 20 лет, проявляют очень слабые симптомы. Это также относится и к новорожденным. То есть риска нет", - отметил эксперт в интервью медиакомпании RTL.

Страхи вместо радостного ожидания?

"Я прошу всех беременных не беспокоиться", - обратился через прессу к женщинам на сносях главрач одного крупного родильного комплекса в Мюнхене Кристоф Шольц (Christoph Scholz). В клиниках, по его словам, риск заразиться сведен до минимума.

Счастливая беременность, несмотря на коронавирус

Безмятежное спокойствие не входит в число положительных эффектов беременности. Забине настроена, однако, оптимистично. Она посетила родильный дом. Там весь персонал в масках, рассказывает она, посторонних не пускают. Это значит, что, если она останется в стационаре, посетителей не будут пускать и к ней. Но она надеется, что после родов сразу сможет вернуться домой. Ее муж уже сейчас работает из дома, а потом возьмет трехмесячный отпуск по уходу за детьми. Вместе они смогут компенсировать отсутствие бабушек и дедушек, которые тоже проводят эти дни в самоизоляции. Остаться одной, без помощи и поддержки, - это, пожалуй, самый неприятный сценарий, говорит Забине. Но пока все хорошо. Беременность протекает без осложнений, дома нет конфликтов, акушерка найдена. И даже на сеансы акупунктуры, которые помогли ей при первых родах, она продолжает ходить, несмотря на локдаун. Не говоря уже о прогулках на свежем воздухе.

Мария, в свою очередь, старается поменьше думать о коронавирусе. Подготовительную гимнастику для беременных она делает дома, ползунки и пеленки заказывает через интернет. В социальных сетях, рассказывает она, беременные женщины обмениваются советами, а также шутками, чтобы поднять себе настроение. Популярны, например, шутки про туалетную бумагу, от дефицита которой особо страдают беременные, которым нужно чаще в туалет. Или про подгузники, из которых можно смастерить отличный респиратор!

Забине решила все свои организационные вопросы и теперь может спокойно гулять вдоль Рейна. Марие придется провести в неизвестности еще пару месяцев. Но она нашла для себя способ противостоять дурным мыслям: "Это моя первая беременность, и я не намерена лишать себя приятных воспоминаний об этом особенном времени в моей жизни".

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