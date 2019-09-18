Сценаристы "Игры престолов", общественные деятели и политики выступили против репрессий в РФ

Созданная Михаилом Ходорковским группа поддержки гражданского общества опубликовала открытое письмо, осуждающее "политические репрессии в России", которое подписали 77 общественных зарубежных деятелей. Текст письма приводит издание "МБХ Медиа" в среду, 18 сентября.

Кроме Ходорковского, под письмом подписались сценаристы "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, британский актер и писатель Стивен Фрай, французский философ и писатель Бернар-Анри Леви, немецкая поэтесса и писательница, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер (Herta Müller), немецкий певец и поэт Вольф Бирман (Wolf Biermann). Кроме того, среди подписавшихся есть ряд политиков - бывшие лидеры Эстонии, Болгарии, Ирландии, министры и члены парламентов многих стран.

Составители письма обеспокоены отсутствием у россиян возможности "участвовать и голосовать в свободных и честных выборах". Они также выступили за "прекращение уголовного преследования активистов, участвующих в мирных протестах", и за привлечение к ответственности полицейских, "неоправданно применяющих силу к участникам мирных демонстраций".

Критика внешней политики России

Кроме ситуации внутри России, авторы письма обеспокоены вмешательством российских властей во внутренние дела других стран. "Российское правительство все активнее вмешивается в жизни людей свободного мира. Его представители манипулируют выборами в других странах, распространяют дезинформацию и пропаганду, нанимают хакеров и фабрики троллей, засылают шпионов, берут заложников, даже совершают убийства ", - указывается в открытом письме.

Общественные деятели также возмущены "аннексией суверенных территорий" у других государств и "безответственными испытаниями ядерного оружия", наносящими ущерб окружающей среде.

В письме также содержится призыв к транснациональным западным компаниям, включая Facebook и Google, не поддаваться давлению со стороны российских властей при работе в России.

Ранее целый ряд российских представителей культуры опубликовали в соцсетях заявления в поддержку начинающего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии по обвинению в "насилии" в отношении омоновца.

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