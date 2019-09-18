 Сценаристы ″Игры престолов″, общественные деятели и политики выступили против репрессий в РФ | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2019

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Россия

Сценаристы "Игры престолов", общественные деятели и политики выступили против репрессий в РФ

Десятки зарубежных общественных деятелей подписались под письмом против репрессий в России группы поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского.

Протесты в России

Протесты в России

Созданная Михаилом Ходорковским группа поддержки гражданского общества опубликовала открытое письмо, осуждающее "политические репрессии в России", которое подписали 77 общественных зарубежных деятелей. Текст письма приводит издание "МБХ Медиа" в среду, 18 сентября.

Кроме Ходорковского, под письмом подписались сценаристы "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, британский актер и писатель Стивен Фрай, французский философ и писатель Бернар-Анри Леви, немецкая поэтесса и писательница, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер (Herta Müller), немецкий певец и поэт Вольф Бирман (Wolf Biermann). Кроме того, среди подписавшихся есть ряд политиков -  бывшие лидеры Эстонии, Болгарии, Ирландии, министры и члены парламентов многих стран.

Контекст

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Составители письма обеспокоены отсутствием у россиян возможности "участвовать и голосовать в свободных и честных выборах".  Они также выступили за "прекращение уголовного преследования активистов,  участвующих в мирных протестах", и за привлечение к ответственности полицейских, "неоправданно применяющих силу к участникам мирных демонстраций".

Критика внешней политики России

Кроме ситуации внутри России, авторы письма обеспокоены вмешательством российских властей во внутренние дела других стран. "Российское правительство все активнее вмешивается в жизни людей свободного мира. Его представители манипулируют выборами в других странах, распространяют дезинформацию и пропаганду, нанимают хакеров и фабрики троллей, засылают шпионов, берут заложников, даже совершают убийства ", - указывается в открытом письме. 

Общественные деятели также возмущены "аннексией суверенных территорий" у других государств и "безответственными испытаниями ядерного оружия", наносящими ущерб окружающей среде.

В письме также содержится призыв к транснациональным западным компаниям, включая Facebook и Google, не поддаваться давлению со стороны российских властей при работе в России.

Ранее целый ряд российских представителей культуры опубликовали в соцсетях заявления в поддержку начинающего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии по обвинению в "насилии" в отношении омоновца. 

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