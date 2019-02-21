Сфотографируй вешалку и получи приз (фото)

Кадр за кадром - Февраль 2019

Бесплатный интернет

16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.