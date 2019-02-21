Сфотографируй вешалку и получи приз (фото)

В Нюрнберге открылась выставка, посвященная вешалкам для одежды.
23.02.2019, Нюрнберг • В Музее индустриальной культуры (Museum Industriekultur) в Нюрнберге открылась выставка, посвященная истории и дизайну вешалок для одежды. Она будет открыта до 28 апреля. До 14 марта музей проводит фотоконкурс в трех категориях, участникам которого предлагают сфотографировать свои любимые вешалки и прислать снимки организаторам экспозиции. Среди призов - годовой билет на посещение всех нюрнбергских музеев.
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